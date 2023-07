లార్డ్స్‌ టెస్టు చివరి రోజు ఆటలో బెయిర్‌స్టోను స్టంపౌట్‌ చేసిన తీరు వివాదాన్ని రేపి తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. లంచ్‌ ముందు ఈ ఘటన జరిగింది. గ్రీన్‌ వేసిన బంతిని ఆడకుండా కిందకు వంగిన బెయిర్‌స్టో ఆ తర్వాత సహచరుడు స్టోక్స్‌తో మాట్లాడేందుకు ముందుకు వెళ్లాడు. అదే సమయంలో బంతిని అందుకున్న కీపర్‌ క్యారీ అండర్‌ఆర్మ్‌ త్రోతో ముందుకు విసరగా అది స్టంప్స్‌ను తాకింది.

ఆ సమయంలో బెయిర్‌స్టో క్రీజ్‌కు చాలా దూరం ఉండటంతో థర్డ్‌ అంపైర్‌ బెయిర్‌స్టోన్‌ను అవుట్‌గా ప్రకటించాడు. దాంతో ఇంగ్లండ్‌ బృందం ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురైంది. ఆసీస్‌ తమ అప్పీల్‌ను కూడా వెనక్కి తీసుకునే ప్రయత్నం చేయకపోవడంతో బెయిర్‌స్టో మైదానం వీడాడు. ఆ సమయంలో స్టేడియం మొత్తం ‘పాత ఆ్రస్టేలియా...ఎప్పటిలాగే మోసగాళ్లు’ అంటూ ప్రేక్షకులంతా గేలి చేశారు.

Usman Khawaja was pulled back by security after speaking to one the members inside the long room 😳



🗣️ "I've NEVER seen scenes like that!" pic.twitter.com/2RnjiNssfw

