Asian Games 2023: పతకాల వేటలో దూసుకుపోతున్న భారత్‌.. మరో 2 స్వర్ణాలు

ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2023లో పతకాల వేటలో భారత్‌ దూసుకుపోతుంది. ఆదివారం టీమిండియా ఖాతాలో మరో 2 స్వర్ణ పతకాలు చేరాయి. 3000 మీటర్ల స్టీపుల్‌ఛేజ్‌లో అవినాశ్‌ సాబ్లే.. షాట్‌పుట్‌లో తజిందర్‌పాల్‌ సింగ్‌ తూర్‌ స్వర్ణాలతో మెరిశారు. ఈ రెండు మెడల్స్‌తో ప్రస్తుతం భారత్‌ ఖాతాలో 13 బంగారు పతకాలు చేరాయి. మొత్తంగా ఈ క్రీడల్లో భారత్‌ పతకాల సంఖ్య 45కు (13 గోల్డ్‌, 16 సిల్వర్‌, 16 బ్రాంజ్‌) చేరింది.

13th Gold Medal for India 🇮🇳 in Asian Games.

పతకాల పట్టికలో భారత్‌ నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. చైనా 233 పతకాలతో (124 గోల్డ్‌, 71 సిల్వర్‌, 38 బ్రాంజ్‌) అగ్రస్థానంలో దూసుకుపోతుంది. రిపబ్లిక్‌ ఆఫ్‌ కొరియా 122 పతకాలతో (30, 34, 58) రెండో స్థానంలో, జపాన్‌ 110 మెడల్స్‌తో (29, 40, 41) మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి.

Avinash Sable - the hero of India today in Asian Games!



A Gold Medal in record time in 3000m Steeplechase.pic.twitter.com/EpLjVD83YF

