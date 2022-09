కోహ్లిపై మండిపడ్డ బీసీసీఐ.. మళ్లీ అగ్గి రాజేసిన రన్‌ మెషీన్‌ వ్యాఖ్యలు 

BCCI Slams Kohli: టెస్ట్‌ కెప్టెన్సీ వదిలేశాక, కెరీర్‌ హీన దశలో ఉన్న నన్ను మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని ఒక్కడే ఫోన్‌ చేసి పలకరించాడన్న కోహ్లి వ్యాఖ్యలపై బీసీసీఐ ప్రతినిధి ఒకరు మండిపడ్డాడు. కెప్టెన్సీ వదులుకున్న తర్వాత కోహ్లికి బీసీసీఐ సహా జట్టు సభ్యులు, మాజీలు అండగా నిలబడ్డప్పటికీ కోహ్లి ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. గడ్డుకాలంలో తనకెవరూ అండగా నిలబడలేదని కోహ్లి వ్యాఖ్యానించడం కరెక్ట్‌ కాదని, బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సహా బోర్డు సభ్యులందరూ అతనికి సోషల్‌మీడియా వేదికగా అండగా నిలబడ్డారని గుర్తు చేశాడు.

ఒడిదుడుకులు అధిగమించి కెరీర్‌లో విజయవంతంగా ముందుకు సాగాలని తామంతా మెసేజ్‌లు చేసిన విషయాన్ని కోహ్లి మరిచాడా అని చురకలంటించాడు. ఫామ్‌ కోల్పోయి నానా తంటాలు పడుతుంటే, విశ్రాంతి అవసరమని తాము చేసిన సిఫార్సులను కోహ్లి మరిచాడని ధ్వజమెత్తాడు. ఇంత చేసినా తనకెవరు అండగా నిలబడలేదని కోహ్లి అనడం బాధాకరమని విచారం వ్యక్తం చేశాడు. అతను తిరిగి గాడిలో పడ్డాక చేసిన మేలులను మరచి ఇలా కామెంట్లు చేయడం సరికాదని హితవు పలికాడు.

The bond between MS Dhoni & Virat Kohli is pure gold. pic.twitter.com/g6pbSRkwp0

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 4, 2022