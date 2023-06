ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న యాషెస్‌ సిరీస్‌ 2023 తొలి టెస్ట్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు మార్నస్‌ లబూషేన్‌ తొండాట ఆడాడు. నాలుగో రోజు ఆటలో షార్ట్‌ లెగ్‌ వద్ద ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న అతను.. క్యాచ్‌ పట్టలేదని తెలిసినా సంబరాలు చేసుకుని ఇంగ్లండ్‌ అభిమానుల ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. ఇన్నింగ్స్‌ 55వ ఓవర్‌లో హాజిల్‌వుడ్‌ బౌలింగ్‌లో ఓలీ రాబిన్సన్‌ బ్యాటింగ్‌ చేస్తుండగా ఈ ఉదంతం చోటు చేసుకుంది.

Whi this Not out . The way labuschagne was celebrating, it shows the great sportsmanship of Aussies 😂. @ShubmanGill pic.twitter.com/PgYdwIyase — niraj kumar (@nirajku1234) June 19, 2023

రాబిన్సన్‌ రివ్యూకి వెళ్లగా బంతి నేలకు తాకినట్లు స్పష్టంగా కనిపించడంతో థర్డ్‌ అంపైర్‌ నాటౌట్‌గా ప్రకటించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరలవ్వడంతో ఫ్యాన్స్‌ లబూషేన్‌ను ఏకిపారేస్తున్నారు. ఇలా ప్రవర్తించడం క్రీడా స్పూర్తికి వ్యతిరేకమని చురకలంటిస్తున్నారు. తొండాటకు ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌ అని విరుచుకుపడుతున్నారు.

Marnus Labuschagne really grassed the ball and dragged it on the ground before picking it up and throwing it in the air to celebrate a catch. Whatever happened to shame, Labushame?#ENGvsAUS #Ashes2023 — AJ (@UtdBrunoJr) June 19, 2023

ఇదిలా ఉంటే, యాషెస్‌ సిరీస్‌ తొలి టెస్ట్‌ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. చివరి రోజు ఆటలో ఇంగ్లండ్‌ గెలవాలంటే 7 వికెట్లు, ఆసీస్‌ గెలవాలంటే 174 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది. బజ్‌బాల్‌ అప్రోచ్‌ అని ఇంగ్లండ్‌ ఓవరాక్షన్‌ చేయకపోయుంటే ఈ మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టే పైచేయి సాధించి ఉండేది.

Im afraid I've got no choice but to respect Marnus Labuschagne blatantly cheating in front of a stadium full of cameras and expecting to get away with it. — Jack (@JackInPogForm) June 19, 2023

ఏదో పొడిచేద్దామని ఆ జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌ను మరో 2 వికెట్లు మిగిలుండగానే తొలి రోజే డిక్లేర్‌ చేసి చేతులు కాల్చుకుంది. ప్రస్తుతం పరిస్థితి (విజయావకాశాలు) ఫిఫ్టి-ఫిఫ్టిగా ఉంది. ఆఖరి రోజు ఆసీస్‌ సైతం బజ్‌బాల్‌ అంటూ ఎదురుదాడికి దిగి విజయం సాధిస్తుందా లేక ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు చెలరేగి విజయాన్ని సాధిస్తారా అన్నది తేలాలంటే మరో కొద్ది గంటలు వేచి చూడాల్సిందే.