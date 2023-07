యాషెస్‌ నాలుగో టెస్ట్‌.. జట్టును ప్రకటించిన ఇంగ్లండ్‌

మాంచెస్టర్‌ వేదికగా జులై 19 నుంచి ప్రారంభంకానున్న యాషెస్‌ సిరీస్‌ నాలుగో టెస్ట్‌ కోసం ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (ఈసీబీ) తుది జట్టును ఇవాళ (జులై 17) ప్రకటించింది. ముందుగా ప్రచారం జరిగిన విధంగా మూడో టెస్ట్‌ ఆడిన జట్టునే ఈసీబీ కొనసాగించలేదు. నాలుగో టెస్ట్‌ కోసం ఈసీబీ ఓ మార్పు చేసింది. ఓలీ రాబిన్సన్‌ స్థానంలో వెటరన్‌ పేసర్‌ జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు.

