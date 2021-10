మోదీపై అమిత్‌ షా ప్రశంసలు.. వ్యంగ్యంగా స్పందించిన దిగ్గజ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌

Tennis Legend Martina Navratilova Tweet Over Amit Shah And Modi: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై టెన్నిస్ దిగ్గజ క్రీడాకారిణి మార్టినా న‌వ్రతిలోవా ట్విటర్‌ వేదికగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. తరుచూ మోదీపై వ్యతికేర వ్యాఖ్యలు చేసే ఆమె.. తాజా మరోసారి అలాంటి వ్యాఖ్యలనే చేసి ట్రోలింగ్‌కు గురైంది. మోదీ నియంత కాదు, ఆయ‌న ఓ గొప్ప ప్రజాస్వామవాది అంటూ ఇటీవ‌ల కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా చేసిన ట్వీట్‌పై ఆమె వ్యంగ్యంగా స్పందించింది. ఇదో పెద్ద జోక్ అంటూ అమిత్‌ షా కామెంట్‌ను రీట్వీట్‌ చేస్తూ.. జోకర్‌ ఫోటోను జత చేసింది. ఈ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో తెగ హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

And for my next joke …😳🤡 https://t.co/vR7i5etQcv

— Martina Navratilova (@Martina) October 10, 2021