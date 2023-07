ఇది కదా షాట్‌ అంటే.. కొడితే నేరుగా..!

అమెరికన్‌ సెంచరీ ఛాంపియన్‌షిప్‌ సెలబ్రిటీ గోల్ఫ్‌ టోర్నీలో సంచలనం నమోదైంది. గోల్డెన్‌ స్టేట్‌ వారియర్స్‌ స్టార్‌, అమెరికన్‌ ప్రొఫెషనల్‌ బాస్కెట్‌బాల్‌ ప్లేయర్‌ స్టీఫెన్‌ కర్రీ Hole-in-one (ఒకే షాట్‌కు రంధ్రంలోకి బంతి పడటం) ఫీట్‌ను నమోదు చేశాడు. తాహో సరస్సు తీరాన ఇటీవల జరిగిన పోటీలో కర్రీ ఈ ఘనత సాధించాడు.

Shooters Shoot!!! Hole In One vibes out here in Lake Tahoe. That’s✌🏽@acchampionship @callawaygolf pic.twitter.com/8Nzlznf9EL

— Stephen Curry (@StephenCurry30) July 16, 2023