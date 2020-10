భారత మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆయన అభిమానులకు దర్శకుడు అజయ్‌ జ్ఞానముతు సర్ప్‌రైజ్‌ ఇచ్చాడు. నిన్న(​అక్టోబర్ 27)న ఇర్ఫాన్‌ 36వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా దర్శకుడు అజయ్‌ మంగళవారం ట్వీట్‌ చేస్తూ ఇర్ఫాన్‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. అంతేగాక ఆయన దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘కోబ్రా’ చిత్రంలో ఇర్ఫాన్‌ పాత్ర పేరును వెల్లడించాడు. ఇందులో ఇర్ఫాన్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను విడుదల చేస్తూ.. ‘డియర్‌ ఇర్ఫాన్ సార్‌ మీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు ఇలాంటి సంతోషకరమైన పుట్టిన రోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్న. మీలాంటి గొప్ప వ్యక్తితో కలిసి పని చేయడంతో నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. హ్యాపీ బర్త్‌డే అస్లాన్‌ యిల్మాజ్‌’ అంటూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశాడు. ఈ పోస్టర్‌లో ఇర్ఫాన్‌ బ్లాక్‌ సూట్‌ ధరించి స్టైలిష్‌గా కనిపించాడు. ఇందులో ఆయన ఫ్రెంచ్‌ ఇంటర్‌ పోల్‌ ఆఫీసర్ అస్లాన్‌ యిల్మాజ్‌గా కనిపించనున్నట్లు దర్శకుడు అజయ్‌ వెల్లడించాడు.

Wish you many more happy returns of the day dear ⁦⁦@IrfanPathan⁩ sir ❤️❤️ Super happy to have met and worked with such a warm and a caring person like you.. Wishing you only the besttt in the year ahead 🤗🤗🤗 #Cobra 🐍🐍⁦⁩ ⁦#HBDIrfanpathan ⁦#AslanYilmaz pic.twitter.com/JBwIlbzGJM

— Ajay Gnanamuthu (@AjayGnanamuthu) October 27, 2020