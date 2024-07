లంక ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో భాగంగా డంబుల్లా సిక్సర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కొలొంబో స్ట్రయికర్స్‌ ఆటగాడు గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ ఓ అద్భుత విన్యాసం చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌ ఆరో ఓవర్‌లో కుశాల్‌ పెరీరా కొట్టిన భారీ షాట్‌ను ఫిలిప్స్‌ కళ్లు చెదిరే విన్యాసం చేసి సిక్సర్‌ వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నాడు. డీప్‌ మిడ్‌ వికెట్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న ఫిలిప్స్‌ పక్షిలా గాల్లోకి ఎగిరి గాల్లోనే బంతిని బౌండరీ రోప్‌ లోపలికి నెట్టాడు.

GLENN PHILLIPS IS NEXT LEVEL. 🤯



- Probably the greatest athlete from New Zealand. 🫡 pic.twitter.com/DIheKFMVCn

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 11, 2024