 వైభవంగా గోదాదేవి కల్యాణోత్సవం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైభవంగా గోదాదేవి కల్యాణోత్సవం

Jan 15 2026 1:38 PM | Updated on Jan 15 2026 1:38 PM

వైభవం

వైభవంగా గోదాదేవి కల్యాణోత్సవం

మొయినాబాద్‌రూరల్‌: గోదాదేవి అవతారమే భూమాత అని చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రంగరాజన్‌ అన్నారు. బుధవారం ఆలయంలోని అద్దాల మేడలో గోదాదేవి రంగనాయక స్వామి వారి కల్యాణం వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కల్యాణమహోత్సవంలో భక్తులు, ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు, పూ లు, పండ్లు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో వికారాబాద్‌ జెడ్పీ మాజీ చైర్‌పర్సన్‌ సునీతామహేందర్‌రెడ్డి, మాజీ సర్పంచ్‌ ముంజులరవియాదవ్‌, మాజీ మంత్రి సబితారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు, పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొన్నారు.

వైభవంగా గోదాదేవి కల్యాణోత్సవం 1
1/1

వైభవంగా గోదాదేవి కల్యాణోత్సవం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 4

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా కృతి సనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Slams Chandrababu Over Rayalseema Lift Irrigation 1
Video_icon

'సంస్కార హీనుడు చంద్రబాబు కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Kethireddy Venkatarami Reddy About Good Morning Dharmavaram Program 2
Video_icon

మంత్రి గారి బాగోతం.. గుడ్ మార్నింగ్ ధర్మవరంపై కేతిరెడ్డి
YSRCP Activist Salman Lost His Life in TDP Goons Attack 3
Video_icon

టీడీపీ గుండాల దాడిలో YSRCP కార్యకర్త సాల్మన్ మృతి
Telangana Govt Finalises Reservations for Municipal Elections 4
Video_icon

తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు
Special Helicopter Rides at Swarnadra Ground in West Godavari 5
Video_icon

సంక్రాంతికి హెలికాప్టర్‌ రైడ్‌ ..!

Advertisement
 