‘మా నాన్న తర్వాతి సీఎం ఆయనే’.. బాంబు పేల్చిన సిద్ధరామయ్య కుమారుడు

సాక్షి,బెంగళూరు: కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య కుమారుడు ఎమ్మెల్సీ యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య బాంబు పేల్చారు. మా నాన్న కెరీర్ ముగిసింది. ఇక కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ముందుండి నడిపించే శక్తిసామర్ధ్యాలు, ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అర్హత ఆయనకే ఉన్నాయంటూ డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్కు చెక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో గత కొంతకాలంగా కర్ణాటక సీఎం మార్పుపై వస్తున్న వార్తలకు బలం చేకూరినట్లైంది.
బెళగావి జిల్లాలోని రాయ్బాగ్ తాలూకా కప్పలగుడ్డి గ్రామంలో మహాకవి కనకదాసు విగ్రహ ఆవిష్కరణలో యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా యతీంద్ర తన తండ్రి, సీఎం సిద్ధరామయ్య రాజకీయ భవిష్యత్పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నా తండ్రి తన రాజకీయ జీవితంలో చివరి దశలో ఉన్నారు. ఈ దశలో, ఆయనకు బలమైన భావజాలం, ప్రగతిశీల మనస్తత్వం కలిగిన నాయకుడు అవసరం.అలాంటి నాయకుడికి సిద్ధరామయ్య మార్గదర్శకుడిగా ఉంటారు. అలాంటి నాయకుడే మంత్రి సతీష్ జార్కిహోళి. కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలను నిలబెట్టి, పార్టీని సమర్థవంతంగా నడిపించగల వ్యక్తి. అటువంటి సైద్ధాంతిక విశ్వాసం ఉన్న నాయకుడిని కనుగొనడం చాలా అరుదు’ అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. సతీష్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని పేర్కొన్నారు.
హీటెక్కిస్తున్న యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య కామెంట్స్!
కర్ణాటక కాంగ్రెస్లో అంతర్గత రాజకీయాలు మళ్లీ వేడెక్కుతున్నాయి. రాజకీయ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య చేసిన వ్యాఖ్యలు వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో రెండు ప్రధాన వర్గాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి సీఎం సిద్ధరామయ్య వర్గం, మరొకటి డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ వర్గం.
గత కొన్ని నెలలుగా ‘కర్ణాటక సీఎం మార్పు’ అనే ఊహాగానాలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పార్టీ అంతర్గత ఒప్పందం ప్రకారం, సిద్ధరామయ్య పదవీ కాలం ముగిసిన తర్వాత డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారనే వార్తలు చక్కెర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే, డీకే శివకుమార్ ఈ ఊహాగానాలను ఖండిస్తూ..‘నాకేం అంత తొందర లేదు’ అంటూ స్పందించారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యతీంద్ర చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ఆయన తన తండ్రి తర్వాత సీఎం పదవికి జార్కిహోళి మాత్రమే అర్హుడు అంటూ కామెంట్లు చేశారు. ఇది డీకే శివకుమార్ వర్గాన్ని ఉద్దేశించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
VIDEO | Mysuru: “My father, (Siddaramaiah), is in the final stages of his political career. Satish Jarkiholi must take the Congress forward,” says Karnataka CM Siddaramaiah’s son, Yathindra Siddaramaiah.
(Source: Third Party)#Karnataka
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/pCkXLEjqz7
— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2025