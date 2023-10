నాదీ గ్యారెంటీ.. రాహుల్‌ గాంధీ ట్వీట్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ‘‘ఈ ఎన్నికలు.. దొరల తెలంగాణ, ప్రజల తెలంగాణ మధ్య జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ సునామీ రాబోతుంది’’ అంటూ మొదటి విడత బస్సు యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా ఏఐసీసీ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘‘కాంగ్రెస్‌ క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేస్తుంది. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో బంగారు తెలంగాణకు నాదీ గ్యారెంటీ’’ అని ట్విటర్‌ వేదికగా రాహుల్‌ భరోసా ఇచ్చారు.



This election is a fight between ‘Dorala’ Telangana and ‘Prajala’ Telangana.

Congress' 6 Guarantees will provide support to every family of Telangana.

✅ Mahalakshmi

- ₹2,500/month to women

- Free bus travel

- Gas cylinder for ₹500

✅ Indiramma Indlu

- ₹5 lakh assistance to… pic.twitter.com/k2GdhQuMiW

