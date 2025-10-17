 ‘నకిలీ మద్యంపై కవర్‌ చేయలేక ఎల్లో మీడియా చచ్చిపోతోంది’ | Perni Nani Slams AP Govt & Yellow Media Over Fake Liquor Case Allegations | Sakshi
Oct 17 2025 12:50 PM | Updated on Oct 17 2025 12:58 PM

సాక్షి, తాడేపల్లి: నకిలీ మద్యం కేసులో జనం నవ్వుతారనే సిగ్గు ప్రభుత్వానికి, ఎల్లో మీడియాకు లేదంటూ ఎద్దేవా చేశారు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని. ప్రభుత్వ పెద్దల ఒత్తిడితోనే పోలీసులు జనార్థన్‌తో వీడియో చేయించారని ఆరోపించారు. నకలీ మద్యం కేసులో ఏ1 జనార్థన్‌ పెళ్లికి వచ్చినట్టు గన్నవరంలో దిగాడు అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో పర్మిట్‌ రూమ్‌లేని షాపులు ఉన్నాయా? అంటూ ప్రశ్నించారు.

మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని తాడేపల్లిలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ..‘కూటమి నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. నకిలీ మద్యాన్ని కవర్‌ చేయడం తెలియక ఎల్లో మీడియా చచ్చిపోతుంది. ఈనాడులో నకిలీ మద్యం మీద వార్తలే లేవు!. నకిలీ మద్యంపై ఆంధ్రజ్యోతి వార్తలు జుగుప్సాకరంగా ఉన్నాయి. జనం నవ్వుతారనే సిగ్గు ప్రభుత్వానికి, ఎల్లో మీడియాకు లేదు. జనార్థన్‌, సురేంద్ర నాయుడు, జయచంద్రారెడ్డికి రెడ్‌ కార్నర్‌ నోటీసు ఇవ్వలేదు. నకలీ మద్యం కేసులో ఏ1 జనార్థన్‌ పెళ్లికి వచ్చినట్టు గన్నవరంలో దిగాడు. జనార్థన్‌తో కూటమి ప్రభుత్వ పెద్దలు మ్యాచ్‌ ఫిక్సింగ్‌ డ్రామాలాడారు. ప్రభుత్వ పెద్దల ఒత్తిడితో పోలీసులు జనార్థన్‌తో వీడియో చేయించారు.

అన్ని వైన్‌ షాపులకు పర్మిట్‌ రూమ్‌లు.. 
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఎందుకు రద్దు చేశారు. నకిలీ మద్యాన్ని విచ్చలవిడిగా అమ్ముకోవడానికే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఎత్తేశారు. మళ్లీ ఏడాదిన్నర తర్వాత క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ఎందుకు తెచ్చారు?. చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకున్న చందానా.. క్యూఆర్‌ కోడ్‌ రాగం ఎత్తుకున్నారు. నకిలీ మద్యం వ్యవహారం చేయిదాటి పోతుందనే క్యూ ఆర్‌ కోడ్‌ తెచ్చారు. క్యూ ఆర్‌ కోడ్‌పై కూటమి నేతలు డ్రామాలు మానుకోవాలి. రాష్ట్రంలో పర్మిట్‌ రూమ్‌లేని షాపులు ఉన్నాయా?. పట్టణాల్లో పర్మిట్‌ రూమ్‌కు రూ.7.5లక్షలు, గ్రామాల్లో 5 లక్షల చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు. అన్ని వైన్‌ షాపులకు పర్మిట్‌ రూమ్‌లు పెట్టారు. ఏపీలో 3736 మద్యం దుకాణాలు ఉంటే 3736 పర్మిట్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. నకిలీ మద్యంతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం ఆటలాడుతోంది. రాష్ట్రంలో లక్షా 50వేలకు పైగా బెల్టు షాపులు ఉన్నాయి. బెల్టు షాపులు ఏర్పాటు చేసింది నకిలీ మద్యం విచ్చలవిడిగా అమ్ముకోవడానికే కదా.

నగదుకే మందు ఎందుకు?..
రూ.99 మందును రెండు నెలలకే అటక ఎందుకెక్కించారు?. రూ.99కే మందు దొరికితే నకిలీ మద్యం అమ్ముకోవడం కుదరదు కాబట్టే ఆపేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో పది శాతం కూడా డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ లేవు. వైన్‌ షాపుల్లో 25 శాతం డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ అంటే చంద్రబాబు ఎలా నమ్ముతున్నారు?. నగదుకే మందు ఎందుకు అమ్ముతున్నారో ప్రజలకు తెలియదా?. జనార్థన్‌ ఫ్యాక్టరీలో మందు నకిలీయే కానీ.. ప్రమాదం కాదట!. నకిలీ మద్యం అయినా తాగేయమని అధికారులు, ప్రభుత్వ పెద్దలు చెబుతున్నారు’ అంటూ మండిపడ్డారు. 

