ఆరోజు ‘మోదీ ముక్తీ దివస్‌’.. బీజేపీకి జైరాం రమేష్‌ కౌంటర్‌

ఢిల్లీ: దేశంలో రాజకీయం మరోసారి హీటెక్కింది. దివంగత ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ 1975 జూన్ 25వ తేదీన ఎమర్జెన్సీ విధించిన రోజును సంవిధాన్‌ హత్యా దివస్‌(రాజ్యాంగ హత్యా దినం)గా కేంద్రం ప్రకటించడంతో కాంగ్రెస్‌ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేష్‌ టార్గెట్‌ చేశారు.

కేంద్రం ప్రకటనపై జైరాం రమేష్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పందించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన..‘ఈ ఏడాది జూన్‌ 4న దేశ ప్రజలు మోదీకి నైతిక, వ్యక్తిగీత, రాజకీయ ఓటమిని కట్టబెట్టి చరిత్రలో ‘మోదీ ముక్తీ దివస్‌’ను లిఖించారు. రాజ్యాంగ విలువలు, సిద్ధాంతాలపై ఓ పద్ధతి ప్రకారం మోదీ దాడికి తెగబడ్డారు.మనుస్మృతి ఆధారంగా రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించలేదని పేర్కొంటూ భారత రాజ్యాంగాన్ని సంఘ్‌ పరివార్‌ వ్యతిరేకించిందని గుర్తుచేశారు’ దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Yet another headline grabbing exercise in hypocrisy by the non-biological PM who had imposed an undeclared Emergency for ten long years before the people of India handed him a decisive personal, political, and moral defeat on June 4, 2024 - which will go down in history as…

