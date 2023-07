పంచాయతీ ఎన్నికలు పోలింగ్‌లో చెలరేగిన ‘రాజకీయ’ హింసా.. హత్యలకు దారి తీయడంతో పశ్చిమ బెంగాల్‌ నెత్తురోడింది. శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఘర్షణల్లో 15 మంది దాకా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే.. గంటలు గడిచే కొద్దీ ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతూ పోతోంది. మృతుల్లో అధికంగా అధికార టీఎంసీ కార్యకర్తలు, నేతలే ఉండగా.. బీజేపీ, సీపీఎం, కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలూ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

బెంగాల్‌ హింసపై కేంద్రం ఆరా తీసింది. ఏం జరుగుతుందో నివేదిక ఇవ్వాలంటూ బెంగాల్‌ ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ కోరినట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉంటే.. కేంద్ర బలగాలు విధులకు దూరంగా ఉన్నట్లు టీఎంసీ ఆరోపిస్తుండగా.. స్థానిక పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపు చేయడంలో తడబడినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఇది బెంగాల్‌ ప్రభుత్వ వైఫల్యమేనని బీజేపీ, ఇతర విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.

Mamata Banerjee has reduced democracy to a joke in Bengal. In Diamond Harbour, her nephew’s LS, villagers found stamped ballot papers in Netra GP, Booth No-5. TMC captured booth last night and ‘completed’ voting.

SEC is in contempt of Court orders. No security, no CCTV cameras… pic.twitter.com/52KDOTivsd

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 8, 2023