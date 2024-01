Tamil Nadu: రాముడి పేరుతో పూజలు వద్దు.. సీతారామన్‌ సీరియస్‌

ఢిల్లీ: అయోధ్యలో నిర్మిస్తున్న రామమందిరం సర్వాంగసుందరంగా సిద్ధమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో బాలరాముడు భక్తజనానికి దర్శనం ఇవ్వనున్నాడు. మరోవైపు.. రామ మందిర ప్రారంభోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా త‌మిళ‌నాడు ఆల‌యాల్లో రాముడి పూజ‌ల‌ను రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తించ‌క‌పోవ‌డం రాజకీయం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ నేపథ్యం స్టాలిన్‌ సర్కార్‌పై కేంద్ర ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్ సీరియస్‌ అయ్యారు.

వివరాల ప్రకారం.. రామ మందిర ప్రారంభోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా త‌మిళ‌నాడు ఆల‌యాల్లో రాముడి పూజ‌ల‌ను రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తించ‌క‌పోవ‌డాన్ని నిర్మలా సీతారామన్‌ తప్పుబట్టారు. ఈ క్రమంలోనే త‌మిళ‌నాడు ప్ర‌భుత్వ నిర్ణ‌యం హిందూ వ్య‌తిరేక చ‌ర్య‌గా ఆమె అభివర్ణించారు. జ‌న‌వ‌రి 22న రామ మందిరంలో రాముడి విగ్ర‌హ ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట కార్య‌క్ర‌మం లైవ్ టెలికాస్ట్‌నూ రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం నిషేధించింద‌ని నిర్మల తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్విట్టర్‌ వేదికగా పోస్టు చేశారు.

TN govt has banned watching live telecast of #AyodhaRamMandir programmes of 22 Jan 24. In TN there are over 200 temples for Shri Ram. In HR&CE managed temples no puja/bhajan/prasadam/annadanam in the name of Shri Ram is allowed. Police are stopping privately held temples also… pic.twitter.com/G3tNuO97xS

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) January 21, 2024