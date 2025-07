దేశంలో మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ కోచ్‌ను విజయవంతంగా పరీక్షించి.. భారతీయ రైల్వే చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ వీడియోను కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకున్నారు. హైడ్రోజన్ ఇంధనంతో నడిచే ఈ రైళ్లు.. కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. పర్యావరణానికి హానికరం కాని, స్వచ్ఛమైన ఇంధన వనరుల వైపు భారత్‌ అడుగులు వేస్తోంది. ఇది భారతీయ రైల్వేను మరింత టెక్నాలజీ పరంగా అభివృద్ధి చేయడంతో ముందడుగు పడింది.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌ విజయవంతం కావడం.. భారత్‌ని హైడ్రోజన్ ఆధారిత రైల్వే సాంకేతికతలో ప్రపంచదేశాల సరసన అగ్రగామిగా నిలబెడుతుందని అశ్విని వైష్ణవ్ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇది దేశీయ రవాణా రంగానికి ఒక కీలక మైలురాయిగా పేర్కొన్నారు. మొత్తం హైడ్రోజన్-పవర్డ్ కోచ్ (డ్రైవింగ్ పవర్ కార్) చెన్నైలోని ఐసీఎఫ్‌ వద్ద విజయవంతంగా పరీక్షించబడిందన్నారు.

డీజిల్ ఎలెక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ (DEMU) రేక్‌పై హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్‌ను రీట్రోఫిట్ చేయడం ద్వారా మొదటి హైడ్రోజన్ రైలు అభివృద్ధి చేసే ప్రాజెక్టును పైలట్ ప్రాజెక్టుగా రైల్వే చేపట్టింది. రైలుకు సంబంధించిన ప్రత్యేకతలను రీసెర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (RDSO) సిద్ధం చేసింది.

First Hydrogen powered coach (Driving Power Car) successfully tested at ICF, Chennai.



India is developing 1,200 HP Hydrogen train. This will place India among the leaders in Hydrogen powered train technology. pic.twitter.com/2tDClkGBx0

