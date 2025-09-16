 దేశభద్రతలో ఆత్మనిర్భరత  | Prime Minister Narendra Modi at Armed forces conference in Kolkata | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేశభద్రతలో ఆత్మనిర్భరత 

Sep 16 2025 6:27 AM | Updated on Sep 16 2025 6:27 AM

Prime Minister Narendra Modi at Armed forces conference in Kolkata

సైనిక దళాల్లో సంస్కరణలు వేగవంతం చేయాలి 

త్రివిధ దళాల మధ్య మరింత సమన్వయం రావాలి 

కంబైన్డ్‌ కమాండర్స్‌ కాన్ఫరెన్స్‌లో మోదీ 

కోల్‌కతా: దేశ భద్రత విషయంలో మరింత స్వయం సమృద్ధి సాధించాల్సి ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. అందుకోసం సైనిక దళాల్లో సంస్కరణలను వేగవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సైన్యం, నేవీ, వైమానిక దళాల మధ్య సమన్వయం, సహకారం మరింత పెరగాలని సూచించారు. కోల్‌కతాలో సోమవారం ఆయన 16వ కంబైన్డ్‌ కమాండర్స్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ (సీసీసీ)ను ప్రారంభించారు. రెండేళ్లకు ఒకసారి జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్‌ దోవల్, చీఫ్‌ ఆఫ్‌ డిఫెన్స్‌ స్టాఫ్‌ అనిల్‌ చౌహాన్, రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్‌కుమార్‌ సింగ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

భవిష్యత్తు కోసం మార్పు: సీసీసీలో సైనిక దళాల్లో గత రెండు సంవత్సరాల్లో చేపట్టిన సంస్కరణలను ప్రధాని సమీక్షించారు. వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో చేపట్టాల్సిన సంస్కరణలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో సైనిక దళాలు చూపిన తెగువను ప్రధాని ప్రశంసించారు. ‘సంస్కరణల సంవత్సరం– భవిష్యత్తు కోసం మార్పు’ అనే పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ సమావేశంలో సైనిక, ఆయుధ పరంగా స్వయంసమృద్ధి సాధించాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రధాని నొక్కిచెప్పారు. భారత త్రివిధ దళాలు జాతి నిర్మాణంతోపాటు కల్లోల ప్రాంతాల నుంచి భారతీయులను సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకురావటంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయని కొనియాడారు. ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో దళాల సేవలు వెలకట్టలేనివని ప్రశంసించారు. భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే భద్రతా సవాళ్లను సమర్ధంగా ఎదుర్కోవాలంటే దళాల్లో సంస్కరణలను వేగవంతం చేయాలని, సైనిక పరంగా స్వయంసమృద్ధి సాధించాలని పిలుపునిచ్చారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ప్రమాదకరంగా మూసాపేట్‌ మైసమ్మ చెరువు (ఫొటోలు)
photo 2

గోల్డ్‌ మెడల్స్‌ వచ్చిన వేళ ‘మహా’నందం (ఫొటోలు)

photo 3

రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నంలో నేషనల్‌ డాగ్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Key Comments On We Have Failed In Urea Supply 1
Video_icon

యూరియా కొరతపై తప్పు ఒప్పుకున్న చంద్రబాబు
YS Jagan Remembers September 15th 2023 2
Video_icon

రెండేళ్ల క్రితం 5 మెడికల్ కాలేజీలను ప్రారంభించడంపై YS జగన్ హర్షం

YSRCP Sharmila Reddy Open Challenge To TDP Leaders Over AP Medical Colleges 3
Video_icon

మీకు దమ్ముంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటోలు తీయండి.. అనిత, సవితపై షర్మిల రెడ్డి ఫైర్

Karumuri Venkat Reddy Reveals Shocking Truths About Medical Colleges 4
Video_icon

జగనే కట్టారు.. ఒప్పుకున్న ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి ఇవిగో ఆధారాలు..!
India And Pakistan Handshake Controversy 5
Video_icon

షేక్ హ్యాండ్ వివాదంపై పాక్‌కు ఇచ్చిపడేసిన బీసీసీఐ
Advertisement
 