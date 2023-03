Updates..

► కవితను మద్దతుగా బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు ఢిల్లీలోని సీఎం కేసీఆర్‌ నివాసం వద్దకు తరలి వస్తున్నారు.

Delhi | BRS workers and supporters gather outside the residence of Telangana CM and party chief K Chandrashekar Rao.

The CM's daughter and party MLC K Kavitha is scheduled to appear before ED today in connection with the Delhi liquor policy case. pic.twitter.com/dJ8XhIBUrD

— ANI (@ANI) March 11, 2023