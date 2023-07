ముంబై: దేశవ్యాప్తంగా వానలు దంచికొడుతున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు నగరాలను, పల్లెలను ముంచేస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అతలాకుతలమవుతోంది. రోడ్ల మీద వరద నీరు చేరడంతో వాహనాదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

భారీ వర్షాల కారణంగా మహారాష్ట్రలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రాయిగడ్‌ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంపై కొండచరిచయలు విరిగిపడటంతో 13 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. బుధవారం అర్థరాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనలో వందలాదిమంది చిక్కుకున్నారు. ఖలాపూర్ తహసీల్‌లోని ఇర్షాల్‌వాడి గ్రామంలోని ఇళ్లపై కొండ రాళ్లు, మట్టిపెళ్లలు పడటంతో అనేక నివాసాలు నేలమట్టమయ్యాయి. మొత్తం 48 కుటుంబాలు చిక్కుకున్నాయి.

సమాచారం అందుకున్న ఎన్డీఆర్‌ఫ్‌ బృందాలు, పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. శిథిలాల కింద నుంచి 12 ఇప్పటి వరకు మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరో 75 మందిని సురక్షింతంగా బయటకు తీశామని, మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న ఓ వ్యక్తి సైతం గుండెపోటుతో మరణించినట్లు పేర్కొన్నారు.

కాగా కొండచరియలు విరిగిపడిన దుర్ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్‌ షిండే దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను సమీక్షించారు. ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించారు. అదే విధంగా క్షతగాత్రుల వైద్య ఖర్చులను మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తుందని వెల్లడించారు.

#Breaking : An incident of devastating landslide reported at Irshalwadi village in Khalapur tehsil in #Raigad District of #Maharastra,as report says the entire village is victim of the landslide. 4 people have died till now and more than 100 villagers feared trapped .

NDRF… pic.twitter.com/8SE5LTnnZD

— Rahul Jha (@JhaRahul_Bihar) July 20, 2023