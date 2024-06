కర్ణాటక హైకోర్టులో ప్రజ్వల్‌ తల్లి భవానికి ముందస్తు బెయిల్‌

బెంగళూరు: లైంగిక వేధింపు కేసులో నిందితుడు ప్రజ్వల్‌ రేవణ్ణ తల్లి భవానీ రేవణ్ణకు కర్ణాటక హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్‌కే.నగర్‌కు చెందిన బాధితురాలి కిడ్నాప్‌ కేసులో సోమవారం హైకోర్టు ఆమెకు ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చింది. భవానీ రేవణ్ణ ఇప్పటికే సిట్‌ అడిగిన 85 ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారని కోర్టు తెలిపింది. ఆమె విచారణకు సహకరించడం లేదని సిట్‌ చెప్పడం సరికాదని కోర్టు పేర్కొంది.

Karnataka High Court grants anticipatory bail to Bhavani Revanna, mother of suspended JD(S) leader Prajwal Revanna. The bail has been granted to her on the condition that she is not allowed to enter Mysuru and Hassan.



Court says that when she has already answered 85 questions…

