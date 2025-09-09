 మస్తు మజాగా మందుబాబుల ‘ఓనం’.. రికార్డు స్థాయిలో మద్యం అమ్మకాలు | Kerala Onam 2025: Record ₹970 Crore Liquor Sales in 12 Days, Breaks All-Time High | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మస్తు మజాగా మందుబాబుల ‘ఓనం’.. రికార్డు స్థాయిలో మద్యం అమ్మకాలు

Sep 9 2025 11:27 AM | Updated on Sep 9 2025 11:32 AM

Kerala Earn From Alcohol Sales During Onam

తిరువనంతపురం: కేరళలో అత్యంత వైభవంగా 12 రోజుల పాటు ‘ఓనం’ ఉత్సవాలు జరిగాయి. అయితే పండగ సందడి భక్తప్రపత్తుల నడుమ కాకుండా మద్యం దుకాణాల చుట్టూ తిరగడం గమనార్హం. కేరళ ప్రభుత్వం ఈ ‘ఓనం’ వేడుకల రోజుల్లో ఎన్నడూ లేని రీతిలో అత్యధిక స్థాయిలో మద్యం విక్రయించింది. ఈ 12 రోజుల సీజన్‌లో మద్యం అమ్మకాలు రూ.970.74 కోట్ల భారీ ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టి, గత రికార్డులను బద్దలు కొట్టాయి.

గత  ఏడాది ‘ఓనం’ మద్యం అమ్మకాల కన్నా  ఈ ఏడాది తొమ్మిది శాతం అదనంగా మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. ఓనం ఉత్సవవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజుగా భావించే ‘ఉత్రాడం’నాడు జనం మద్యం కోసం రూ.137.64 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.  ఇది ఈ 12 రోజుల వేడుకల్లో అత్యధిక మద్యం విక్రయాల రికార్డు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేరళలో మొత్తం మద్యం విక్రయాలు రూ.19,730 కోట్లు దాటాయి, కరుణగప్పల్లి అవుట్‌లెట్ ఒకే రోజున అత్యధిక విక్రయాలను సాగించింది. తిరు ఓనం నాడు  డ్రైడే కావడంతో మద్యం దుకాణాలు మూసివేశారు. ‘అవిట్టం’ రోజున రూ.94.36 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో 'మిరాయ్‌' ప్రీరిలీజ్‌ వేడుక.. సందడిగా ‍స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఢిల్లీలో అత్యంత ధనవంతులు వీళ్లే - ఫోటోలు
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో 'బూకి' మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

వచ్చే ఏడాది త్వరగా వచ్చేయ్ వినాయక.. శ్వేతాబసు ప్రసాద్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Watch Live YSRCP Annadata Poru In AP 1
Video_icon

YSRCP Annadata Poru: కదం తొక్కిన రైతన్నలు.. ఖబర్దార్ బాబు
Police Over Action On YSRCP Leaders 2
Video_icon

వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్
Ambati Rambabu Fires On AP Police 3
Video_icon

పోలీసులా లేక రౌడీలా.. అర్ధరాత్రి నా ఇంటికి వచ్చి
Pulivendula Satish Reddy About Urea Shortage In AP 4
Video_icon

చంద్రబాబు పాలనలో రైతులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు: SV సతీశ్ రెడ్డి

Chandrababu Govt Conspiracy On YSRCP Annadata Poru Program 5
Video_icon

బాబు గుండెల్లో భయం.. YSRCP అన్నదాత పోరుపై కుట్రలు
Advertisement
 