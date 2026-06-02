రిటైర్‌ అయిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే ప్రమోషన్‌.. ఇదేమి వింత గోల?

తిరువనంతపురం: కేరళలోని కన్నూర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అకౌంట్స్ అధికారిగా పనిచేస్తున్న బిందు అనే మహిళకు ఉద్యోగ జీవితంలో చివరి రోజున ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. 2026 మే 30న ఆమె చివరి పని దినం. ఇన్నేళ్లు సేవలు అందించిన ఆమెకు సహోద్యోగులు వీడ్కోలు చెప్పేందుకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో, పదవీ విరమణకు సంబంధించిన ప్రక్రియలు పూర్తిచేసిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆమెకు ఆశ్చర్యకరమైన సమాచారం అందింది.
సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో కళాశాల నుంచి బయలుదేరి, 5.30 గంటలకు ఇంటికి చేరుకున్న బిందుకు వాట్సాప్ ద్వారా సందేశం వచ్చింది. అందులో ఆమెకు పదోన్నతి కల్పించి, త్రిస్సూర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్గా నియమించినట్టు పేర్కొన్నారు. మరుసటి రోజే విధుల్లో చేరాలని కూడా ఆదేశించారు.
ఈ పదవి సాంకేతిక విద్యాశాఖ పరిపాలనా విభాగంలో ఉన్నత హోదా. సాధారణంగా ఇలాంటి నియామకాలు, పదోన్నతి ఉత్తర్వులు ఈ-ఆఫీస్ వ్యవస్థ ద్వారా జారీ అవుతాయి. అయితే నిర్ణయం చివరి క్షణంలో తీసుకోవడంతో వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారం పంపించారు.
తాను స్వస్థలం చేర్తలాకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఈ సమాచారం రావడంతో ఆమె ప్రణాళికలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. అయితే మరో సమస్య ఎదురైంది. మే 31 ఆదివారం కావడంతో కొత్త ఉద్యోగంలో అధికారికంగా ఎలా చేరాలనే ప్రశ్న తలెత్తింది.
బిందు వెంటనే తిరువనంతపురంలోని సాంకేతిక విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ను సంప్రదించారు. అనంతరం త్రిస్సూర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల సూపరింటెండెంట్తో మాట్లాడారు. అప్పటికే ఆమె నియామకంపై డైరెక్టరేట్ నుంచి సూపరింటెండెంట్కు ఆదేశాలు చేరాయి. ఈ విషయాన్ని ఆమె తన భర్తకు కూడా తెలియజేశారు.
స్వస్థలానికి వెళ్లేందుకు బిందు ముందుగానే మావేలి ఎక్స్ప్రెస్లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు. అయితే చేర్తలాలో దిగకుండా త్రిస్సూర్లో దిగారు. అక్కడ ఒక బంధువు రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఆమెను తీసుకెళ్లి బస ఏర్పాట్లు చేశారు.
సూపరింటెండెంట్ సూచనల మేరకు ఆదివారం ఉదయం ఒక క్లర్క్ ప్రత్యేకంగా కళాశాలకు వచ్చి కార్యాలయాన్ని తెరిచారు. ఉదయం 10 గంటలకు బిందు త్రిస్సూర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్గా అధికారికంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆమె ఉద్యోగ సర్వీసు అధికారికంగా ముగిసింది. దీంతో ఆ పదవి నుంచి కూడా విరమించారు.
అలాగే, 24 గంటల్లోనే బిందు రెండు సార్లు పదవీ విరమణ చేసిన అరుదైన అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. మొదట కన్నూర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అకౌంట్స్ అధికారిగా, ఆ తర్వాత త్రిస్సూర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్గా పదవీ విరమణ చేశారు.
పదోన్నతి వస్తుందని బిందు ఆశించినప్పటికీ, ఉత్తర్వులు ఆలస్యం కావడంతో మే మధ్య నాటికే ఆశలు వదులుకున్నారు. అయితే చివరి క్షణంలో పదోన్నతి రావడంతో, ఆ హోదాతోనే పదవీ విరమణ చేయగలిగినందుకు ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. లలిత అంబికా దేవి, దివంగత రామచంద్ర పణిక్కర్ దంపతుల కుమార్తె అయిన బిందు, చేర్తలాలోని పట్టణక్కడ్లో నివసిస్తున్నారు. ఆమె భర్త అనిల్ కుమార్ రిటైర్డ్ సైనిక అధికారి. వీరికి వైశాఖ్, డాక్టర్ వైష్ణ శ్యామ్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.