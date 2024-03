రాంచీ: లోక్‌సభ ఎన్నికల వేళ పార్టీలు తమ అభ్యర్థుల జాబితాలు ప్రకటిస్తున్నాయి. చివరి నిమిషంలో ఒక పార్టీ నుంచి మరో పార్టీలోకి మారేవారికి కూడా ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల జాబితాల్లో చోటు దక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపపథ్యంలో జార్ఖండ్‌లోని బర్కాగాన్‌ కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే అంబప్రసాద్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీలో చేరాల్సిందిగా బీజేపీ తనకు ఆఫర్‌ ఇచ్చిందని ఈ ఆఫర్‌ రిజెక్ట్‌ చేసినందుకే తన నివాసంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ)తో అర్ధరాత్రి దాడులు చేస్తోందన్నారు.

VIDEO | ED raids to break morale ahead of LS polls: Congress MLA Amba Prasad's mother

"I was offered an MP ticket from the BJP for Hazaribagh, which I declined. Some people from the BJP side pressurised me to contest from the side of BJP MP Chatra.…

— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2024