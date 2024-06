Live Updates..

👉 నేడు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఈ సందర్భంగా పలువురు కేంద్రమంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు, ప్రముఖులు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.

👉కశ్మీర్‌లో యోగా డే వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leads Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar on J&K, on International Day of Yoga. pic.twitter.com/N34howYGzy — ANI (@ANI) June 21, 2024

👉బషీర్‌బాగ్‌లో యోగా వేడుకల్లో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి.

#WATCH | Telangana: Union Minister and state BJP chief G Kishan Reddy, and others participate in a Yoga session at Nizam College Grounds, Basheer Bagh in Hyderabad. #InternationalYogaDay pic.twitter.com/bSI3g11tQz — ANI (@ANI) June 21, 2024

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh, Army chief Gen Manoj Pande and others perform Yoga in Mathura, Uttar Pradesh on the occasion of International Day of Yoga. pic.twitter.com/ke7DgB80ld — ANI (@ANI) June 21, 2024

#WATCH | ITBP personnel perform Yoga at Pangong Tso in Leh, on the 10th International Yoga Day.



(Video source - ITBP) pic.twitter.com/6LCV406hla — ANI (@ANI) June 21, 2024

#WATCH | ITBP personnel perform Yoga at Karzok in Leh, on the 10th International Yoga Day. pic.twitter.com/ZaLsW9Fldd — ANI (@ANI) June 21, 2024

#WATCH | ITBP personnel perform Yoga at Muguthang Sub Sector in North Sikkim at an altitude of more than 15,000 feet, on the 10th International Yoga Day.#InternationalYogaDay2024



(Source: ITBP) pic.twitter.com/oBY9Xuznb8 — ANI (@ANI) June 21, 2024

👉ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రమాదిత్యపై యోగా డే సెలబ్రేషన్స్‌..

👉యోగా డే పాల్గొన్న జైశంకర్‌..

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar and other diplomats perform Yoga in Delhi, on the International Day of Yoga. pic.twitter.com/MSbucUs40x — ANI (@ANI) June 21, 2024

👉 యోగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న గుజరాత్‌ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్‌.