పంజాబ్‌, హర్యానాలో టెన్షన్‌.. రోడ్లపై బారికేడ్లు, ఇనుప కంచెలు..

చంఢీగఢ్‌: పంజాబ్‌, హర్యానాలో మరోసారి టెన్షన్‌ వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. రైతులు ‘చలో పార్లమెంట్‌’ కార్యక్రమానికి పిలుపునివ్వడంతో పోలీసు శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఈ క్రమంలోనే హర్యానా ప్రభుత్వం మొబైల్‌ ఇంటర్నెట్‌, బల్క్‌ ఎస్‌ఎంఎస్‌లపై ఆంక్షలు విధించింది. మరోవైపు.. ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

వివరాల ప్రకారం.. అన్ని రకాల పంటలకు కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వడానికి చట్టం రూపకల్పన, 2020 ఆందోళనల్లో రైతుల పెట్టిన కేసుల కొట్టివేత తదితర డిమాండ్లతో రైతులు చలో పార్లమెంట్‌కు పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 13న పంజాబ్, హర్యానా రాష్ట్రాల రైతులు ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. దీంతో, హర్యానాలోని ఏడు జిల్లాల్లో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. అంబాలా, కురుక్షేత్ర, కైథల్, జింధ్, హిస్సార్, ఫతేహబాద్, సిర్సా జిల్లాల పరిధిలో ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Modi government is he'll bent in demeaning the farmers.

See how nails has been laid and cement walls has been erected as soon as agitation news of the farmers in Haryana marching towards Delhi came into light.

Internet has also been shutdown in many areas of Haryana. pic.twitter.com/9PEdKVh5kC

— Soumak Palit INC (@SoumakPalitINC) February 11, 2024