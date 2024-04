న్యూఢిల్లీ : అక్షరాల రూ.4.3లక్షల ఫీజు. ఇది ఎంబీబీఎస్‌ చదువుకో. ఇంజినీరింగ్‌ చదువుకో కాదు. ప్లేస్కూల్‌!! కోసం. అవును మీరు విన్నది కరెక్టే

కొత్త విద్యా సంవత్సరం వస్తోంది. అప్పుడే దోపిడీ ప్రణాళిక కూడా మొదలైంది. గత ఏడాది కంటే 40 శాతం నుంచి 50 శాతం వసూలు చేసేందుకు ఢిల్లీ కార్పొరేట్‌ స్కూల్స్‌ రెడీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పిల్లల్ని అష్టకష్టాలు పడుతున్న పేరెంట్స్‌ చివరికి ఆస్తులు కూడా అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందంటూ తమ పిల్లల స్కూల్‌ ఫీజు రసీదులను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తున్నారు.

My son's Playschool fee is more than my entire education expense :)

I hope vo ache se khelna seekhle yaha! pic.twitter.com/PVgfvwQDuy

— Akash Kumar (@AkashTrader) April 12, 2024