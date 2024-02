ముంబై: మహారాష్ట్రలో శివసేన నేతపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కాల్పుల ఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ క్రమంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గణ్‌పత్‌ గైక్వాడ్‌ సంచలన కామెంట్స్‌ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్‌ షిండే తనను క్రిమినల్‌గా మార్చాడని గైక్వాడ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.

వివరాల ప్రకారం.. భూ వివాదంలో పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోనే షిండే వర్గం శివసేన నేత మహేష్‌ గైక్వాడ్‌పై ఎమ్మెల్యే గణ్‌పత్‌ గైక్వాడ్‌ కాల్పులు జరిపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన మహేష్‌‌ను ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాత పోలీసులు ఎమ్మెల్యే గణ్‌పత్‌ గైక్వాడ్‌ను అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఓ మీడియా సంస్థతో టెలీఫోన్‌లో మాట్లాడారు.

Land dispute turns into an action flick in #Maharashtra

BJP MLA Ganpat Gaikwad opens fire on Shiv Sena's Mahesh Gaikwad in Ulhasnagar over land dispute claiming self-defense post son's alleged assault in a police station. Gaikwad arrested, faces attempt to murder charges pic.twitter.com/V4Gbq7GHal

