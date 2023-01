ఆర్యన్ గౌర, మిష్టి చక్రవర్తి హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న లేటెస్ట్‌ తెలుగు మూవీ ఓ సాథియా. ఈ సినిమా నిర్మాత, డైరెక్టర్‌ మహిళలు కావటం విశేషం. తన్విక జశ్విక క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై చందన కట్టా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా.. దివ్యా భావన దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జి జాంబీ అనే చిత్రంతో ఇప్పటికే హీరో పరిచయం అయిన ఆర్యన్‌ గౌర్‌కు ఇది రెండవ సినిమా. ఇటీవల ఈ మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌ను ప్రముఖ లెజెండరి రైటర్‌, రాజ్యసభ సభ్యులు విజయేంద్ర ప్రసాద్‌ విడుదల చేశారు.

ప్రస్తుతం ఈ ఫస్ట్‌లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌కు యూట్యూబ్‌లో మంచి స్పందన అభిస్తోంది. ప్యూర్‌ లవ్‌స్టోరీగా రాబోతున్న ఈసినిమాకు విన్ను సంగీతం అందించారు. ఈ మోషన్‌ పోస్టర్‌కు ఆయన అందించిన బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. దీంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇక సంక్రాంతి సందర్బంగా ఈ మూవీ నుంచి రెండోపోస్టర్‌ను తాజాగా రిలీజ్‌ చేసింది చిత్ర బృందం. ఇక త్వరలోనే ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు ఈ సందర్భంగా మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

It's 1Million + Views for our First look Motion poster..Thanks for the immense response #osaathiya #motionposter@AryanGowra @IMishtii pic.twitter.com/uVahXwzYCK

— Thanvika Jashwika Creations (@tjcreations123) January 9, 2023