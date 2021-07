వెంకటేశ్‌ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం నారప్ప. శ్రీకాంత్‌ అడ్డాల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ప్రియమణి కథానాయికగా నటించారు. తమిళ సూపర్‌హిట్‌ చిత్రం ‘అసురన్’కు రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి స్వరబ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతం అందించరు. ఆదివారం జులై11న మణిశర్మ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నారప్ప మూవీ నుంచి ‘చలాకీ చిన్నమ్మి’అనే పాటను విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం. 'చిలిపి చూపుల చలాకీ చిన్నమ్మీ..ఎలాగే నిన్నిడిచి ఎలాగే ఉండేది'..అంటూ సాగే ఈ పాట ఎంతో ఆకట్టుకుంటుంది.

అచ్చమైన పల్లెటూరి టచ్‌ ఉండేలా అనంత శ్రీరామ్‌ లిరిక్స్‌ అందించగా, ఆదిత్య అయ్యంగార్‌, నూతన మోహన్‌ ఈ పాటను పాడారు. ఇప్పటికే సెన్సార్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే విడుదల కానుంది. నారప్ప టీజర్‌తో ఇప్పటికే మూవీపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమాలో వైవిధ్యమైన షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు వెంకటేశ్‌. సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత దగ్గుబాటి సురేశ్ బాబుతో కలిసి కలైపులి ఎస్. థాను నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో కార్తీక్ ర‌త్నం, రావు ర‌మేష్‌, రాజీవ్ క‌న‌కాల ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

Melody Brahma #ManiSharma weaves his magic once again 🎶✨#ChalaakiChinnammi from #Narappa is out now

▶️ https://t.co/u7IrOav16Y#HBDManiSharma@VenkyMama #Priyamani #SrikanthAddala @SureshPromusic @SureshProdns @theVcreations pic.twitter.com/ibwR6zN04i

— Suresh Productions (@SureshProdns) July 11, 2021