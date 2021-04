కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ సినీ పరిశ్రమపై గట్టి దెబ్బ కొట్టింది. ఇప్పటికే ఈ నెలలో రిలీజ్‌ కావాల్సిన సినిమాలు వాయాదా బాట పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే నాగచైతన్య 'లవ్‌ స్టోరీ', దగ్గుబాటి రానా 'విరాటపర్వం' , చిరంజీవి ఆచార్య వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా విక్టరీ వెంకటేష్‌ నటించిన నారప్ప సినిమా వాయిదా పడింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా సురేష్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించింది.

ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అందరి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సినిమాను వాయాదా వేస్తున్నామని, పరిస్థితులు చక్కదిద్దుకోగానే అతి త్వరలో సినిమాను రిలీజ్‌ చేస్తామని ప్రకటిస్తూ ఓ పోస్టును షేర్‌ చేశారు. సురేష్‌ బాబు నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా తమిళ సూపర్‌ హిట్‌ అసురన్‌కు రీమేక్‌ అన్న విషయం తెలిసిందే. మే 14న ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్‌లో రిలీజ్‌ చేస్తామని చిత్రయూనిట్‌ గతంలో ప్రకటించింది. కానీ కోవిడ్‌ సెకండ్‌ వేవ్‌ నేపథ్యంలో సినిమా రిలీజ్‌ను వాయిదా వేయక తప్పలేదు.

In lieu of the pandemic, #Narappa will not be releasing on May 14th . A new theatrical date will be announced once we overcome this unprecedented crisis.

Stay safe ! #NarappaPostponed@VenkyMama #Priyamani @KarthikRathnam3 #SrikanthAddala #ManiSharma @SureshProdns @theVcreations pic.twitter.com/i5AT8JMsuH

