Narappa Movie On OTT: అసురన్‌.. స్టార్‌ హీరో ధనుష్‌ నటించిన ఈ చిత్రం తమిళంలో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ సూపర్‌ హిట్‌ సినిమాకు రీమేక్‌గా వస్తోంది "నారప్ప". విక్టరీ వెంకటేశ్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని సురేష్‌బాబు, కలైపులి ఎస్‌.థాను నిర్మించారు. శ్రీకాంత్‌ అడ్డాల దర్శకత్వం వహించగా ప్రియమణి కథానాయికగా నటించింది. మే 14న థియేటర్లలో రిలీజ్‌ చేద్దామనుకున్న ఈ చిత్రం కోవిడ్‌ సెకండ్‌ వేవ్‌ వల్ల వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. ఇంతలోనే నారప్పకు ఓటీటీ ఆఫర్లు వెల్లువలా రావడంతో నిర్మాత సురేష్‌ బాబు డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్‌కు మొగ్గు చూపాడు.

దీంతో భారీ మొత్తంలో డీల్‌ కుదుర్చుకోవడంతో 'నారప్ప' రిలీజ్‌ రైట్స్‌ను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో దక్కించుకుంది. ఈ సందర్భంగా నారప్పను జూలై 20 నుంచి ప్రసారం చేస్తున్నట్లు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. మీ ప్రియమైనవారితో కలిసి ఇంట్లోనే సురక్షితంగా సినిమాను చూసి ఆస్వాదించండంటూ హీరో వెంకటేశ్‌ సైతం ట్వీట్‌ చేశాడు. జూలై 20 నుంచి నారప్ప చిత్రాన్ని అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో వీక్షించవచ్చని పేర్కొన్నాడు.

All my well-wishers and fans have been eagerly waiting to watch our film, #Narappa. Your love towards this film has been overwhelming for me and the team, who always ensured to go an extra mile just like Narappa. pic.twitter.com/5lEMa86pRb

— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) July 12, 2021