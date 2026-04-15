 పళ్లి చట్టంబి రిలీజ్ వాయిదా.. కారణమదే..! | Tovini Thomas Latest Movie Palli chattambi telugu Release Postponed | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Palli chattambi Movie: పళ్లి చట్టంబి రిలీజ్ వాయిదా.. కారణమదే..!

Apr 15 2026 3:55 PM | Updated on Apr 15 2026 4:08 PM

Tovini Thomas Latest Movie Palli chattambi telugu Release Postponed

మలయాళ హీరో టొవినో థామస్ నటించిన తాజా చిత్రం పళ్లి చట్టంబి. ఈ మూవీలో కయాదు లోహర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ పీరియాడికల్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాకు డీజో జోస్‌ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని తెలుగులోనూ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే తెలుగు ట్రైలర్‌ రిలీజ్ చేశారు. ముందుగా చెప్పిన ప్రకారం ఈ రోజే సినిమా విడుదల కావాల్సి ఉంది.

మలయాళంలో మాత్రం ఈ రోజే విడుదల చేసిన మేకర్స్.. తెలుగు విడుదల వాయిదా వేశారు. టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ నెల 17న రానుంది. సాంకేతిక సమస్యస కారణంగానే ఈ మూవీ తెలుగు రిలీజ్ ఆలస్యమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని బన్ని వాస్‌ వర్క్స్‌ పతాకంపై తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు.  ఏప్రిల్‌ 17న విడుదల చేస్తామని తాజాగా ప్రకటించారు.

కాగా.. ఈ చిత్రంలో విజయ్‌ రాఘవన్, సుధీర్, బాబురాజ్‌ కీలకపాత్రలు పోషించారు.  1950-60ల కాలం నాటి చారిత్రక నేపథ్యంతో ఈ సినిమా రూపొందించినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. 
 

