Top 10 Most Viewed Netflix Movies In One Month: విభిన్నమైన కథాంశాలతో ఉన్న చిత్రాలను చూడాలనుకునే మూవీ లవర్స్​కు, ఆడియెన్స్​కు ఓటీటీలు బెస్ట్​ ఆప్షన్​గా మారాయి. ప్రేక్షకుల అభిరుచిని తెలుసుకున్న ఓటీటీ దిగ్గజ సంస్థలు డిఫరెంట్​ కథలతో వెబ్​ సిరీస్​లు, సినిమాలు చిత్రీకరిస్తున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగిన ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్​ నెట్​ఫ్లిక్స్​. ఈ సంస్థ విభిన్నమైన చిత్రాలు, వెబ్​ సిరీస్​లతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ వస్తోంది. ఎప్పుడూ సరికొత్త హంగులతో ఆడియెన్స్​కు బోర్​ కొట్టించకుండా కొత్తదనంలో ఆకట్టుకుంటోంది.

ఇక నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఒరిజినల్స్ రూపొందించిన అనేక చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్​లు సినీ ప్రేమికులను అలరించాయి. ​అందులో విడుదలైన మొదటి నెలలోనే అత్యధిక వ్యూస్​ సాధించిన ఈ టాప్​ 10 మూవీస్​ సినీ లవర్స్​ కోసం అందిస్తున్నాం. ఇక ఒక్కో చిత్రాన్ని చూసి ఎంజాయ్​ చేయండి మరి.



1. రెడ్​ నోటీస్​, 129 మిలియన్​ వ్యూస్​



2. ఎక్స్​ట్రాక్షన్​​, 99 మిలియన్​ వ్యూస్​



3. బర్డ్​ బాక్స్​, 89 మిలియన్​ వ్యూస్​



4. స్పెన్సర్​ కాన్ఫిడెన్షియల్​, 85 మిలియన్ వ్యూస్​



5. 6 అండర్​ గ్రౌండ్​, 83 మిలియన్​ వ్యూస్



6. మర్డర్ మిస్టరీ, 83 మిలియన్​ వ్యూస్​​



7. ది ఓల్డ్​ గార్డ్​, 78 మిలియన్​ వ్యూస్



8. ఎనోలా హోమ్స్​, 76 మిలియన్​ వ్యూస్



9. ప్రాజెక్ట్​ పవర్​, 75 మిలియన్ వ్యూస్

10. ఆర్మీ ఆఫ్​ ది డెడ్​, 75 మిలియన్ వ్యూస్