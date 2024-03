అప్సర రాణి ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతోన్న సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ "తలకోన". ఈ చిత్రానికి నగేష్ నారదాసి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అక్షర క్రియేషన్స్‌ పతాకంపైదేవర శ్రీధర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం మార్చి 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌లో ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా నిర్మాతలు రామసత్యనారాయణ, సాయి వెంకట్, డీఎస్ రావు, హీరో రమాకాంత్ పాల్గొన్నారు.

నిర్మాత శ్రీధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'మా హీరోయిన్ అప్సర రాణీ ఇప్పటివరకు చేయని వెరైటీ సబ్జెక్ట్ ఇది.అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ మొత్తం ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో ఉండబోతోంది. పాలిటిక్స్, మీడియాను సైతం మిక్స్ చేసి చూపించాం. థ్రిల్లింగ్ సస్పెన్స్‌తో మార్చి 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నా" అని అన్నారు . ర్శకుడు నగేష్ నారదాసి మాట్లాడుతూ.. 'అప్సర రాణీని చూస్తే కశ్మీర్ యాపిల్‌లా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ సినిమాలో తను కాశ్మీర్ మిర్చిలా నటించింది . చాలా వెరైటీ స్టోరీ ఇది. షూటింగ్ తలకొనలో అద్భుతంగా జరిగింది. మా సినిమా తప్పక విజయం సాధిస్తుందని ఆశిస్తున్నా" అని అన్నారు

హీరోయిన్ అప్సర రాణీ మాట్లాడుతూ.. 'నా కెరీర్ లో ఈ చిత్రం ఓ మైలు రాయిగా నిలుస్తుంది. నేనింతవరకు చేయని ఫైట్స్ ఈ చిత్రంలో చేయడం జరిగింది. మాస్, క్లాస్ ఆడియన్స్‌కు కావలసిన అన్ని అంశాలు ఈ చిత్రంలో ఉన్నాయి. కచ్చితంగా ఈ సినిమా హిట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నా" అని అన్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో అశోక్ కుమార్, అజయ్ ఘోష్, విజయ కరణ్, రంగ రాజన్, రాజా రాయ్ యోగి కత్రి ప్రముఖ పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాకు సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతమందిస్తున్నారు.

This is just a teaser of the power of Rowdy Lady Police Officer💪🏻🔥

Production- AKSHARA CREATIONS

Producer- @sridharreddy3355

Powered by- One Media

Director- @nageshnaradasi

Fight Master- @anji_fight_master

Fight assistant &training- @_its_me_raksha pic.twitter.com/Da1uUANcdN