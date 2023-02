టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ నటించిన తాజా చిత్రం మైఖేల్‌. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా విడుదలైన ఈ సినిమాలో సందీప్‌కు జోడీగా దివ్యాంశ కౌశిక్‌ నటించింది. విజయ్‌ సేతుపతి, వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.రంజిత్‌ జయకోడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఈనెల3న విడుదలైంది.

చాన్నాళ్లుగా సరైన హిట్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సందీప్‌కు మైఖేల్‌ కూడా నిరాశ పరిచిందనే చెప్పొచ్చు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం ‍ప్రేక్షకులను ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయింది. దీంతో నెల కూడా గడవక ముందే ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ఆహాలో నేడు(శుక్రవారం)నుంచే స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ కూడా వచ్చేసింది. మరి థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్‌ అయినవాళ్లు ఇప్పుడు ఓటీటీలో చూసేయండి మరి.

Roses are red

but soaked in blood.

The Ultimate Gangsters Love story!! 🔥⚡#MichaelOnAHA Streaming Now

▶️ https://t.co/OJuM7oP6SN pic.twitter.com/TZHVcEseRl

— ahavideoin (@ahavideoIN) February 23, 2023