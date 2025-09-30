హైలెస్సో ఆరంభం

సుధీర్, అక్షర, నటాషా, నక్షలపై క్లాప్ ఇస్తున్న వినాయక్
సుడిగాలి సుధీర్ (సుధీర్ ఆనంద్) హీరోగా ‘హైలెస్సో’ చిత్రం సోమవారం ఆరంభమైంది. ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకత్వంలో వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సుధీర్, అతని సరసన హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న నటాషా సింగ్, నక్ష శరణ్, కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న అక్షర గౌడలపై చిత్రీకరించిన ముహుర్తపు సన్నివేశానికి దర్శకులు మెహర్ రమేశ్, చందు మొండేటి, వశిష్ఠ కెమెరా స్విచాన్ చేయగా, దర్శకుడు వీవీ వినాయక్ క్లాప్ కొట్టారు. హీరో నిఖిల్ టైటిల్ను లాంచ్ చేశారు. నిర్మాత బన్నీ వాసు స్క్రిప్ట్ను అందజేశారు.
గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఓ మహిళ కాలు, ముఖం కనిపించకుండా చేతిలో ఆయుధం పట్టిన ఓ మిస్టీరియస్ ఫిగర్, అన్నం, పువ్వులు వంటి వాటితో డిజైన్ చేసిన పోస్టర్ని విడుదల చేశారు. ‘‘మా సినిమా మోషన్ పోస్టర్, టైటిల్ను లాంచ్ చేసిన నిఖిల్గారికి, అతిథులుగా విచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు’’ అని సుధీర్ పేర్కొన్నారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం: అనుదీప్ దేవ్, కెమెరా: సుజాత సిద్ధార్థ్.