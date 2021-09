సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు హీరోగా పరశురాం దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం సర్కారు వారి పాట. ప్రస్తుతం ఈ మూవీలో హైదరాబాద్‌ షూటింగ్‌ను జరుపుకుంటోంది. ఈ రోజు మాదాపూర్‌లోని ఓ స్టార్‌ హోటల్లో మూవీ షూటింగ్‌ జరిగింది. అయితే షూటింగ్‌ సెట్‌లోకి ఆకస్మాత్తుగా కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ ఎంపీ శ‌శి థరూర్‌ ప్రత్యక్షం అయ్యారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా శశి థరూర్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

As it happens, at our hotel in Hyderabad, the ⁦ @TridentHyd ⁩, I ran into Superstar MaheshBabu ⁦ @urstrulyMahesh ⁩ along with my colleague (& his brother-in-law) ⁦ @JayGalla ⁩, a member of the Committee. What a delightful personality! pic.twitter.com/rhrTDOQBQy

ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ ‘ఈ రోజు మాదాపూర్‌లోని ట్రిడెంట్‌ హోటల్లో ‘సర్కారు వారి పాట’ మూవీ షూటింగ్‌ను జరుపుకుంది.అది తెలిసి నేను నా సహా ఉద్యోగులతో కలిసి వెళ్లి మహేశ్‌ను కలిశాను. మా వెంట ఆయన బావ గల్లా జయదేవ్‌ కూడా ఉన్నారు. ఆయనను కలిసి కాసేపు మాట్లాడాను. నిజంగా ‘సూపర్‌ స్టార్‌’ ఎంత గొప్ప వ్యక్తి. ఆయనను ఇలా కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది’ అంటూ రాసుకొచ్చారు. అలాగే మరో ట్వీట్‌లో మహేశ్‌తో మాట్లాడుతున్న వీడియోను షేర్‌ చేశారు.

అంతేగాక అదే సమయంలో ఆయన విలన్‌లతో పోరాడే సన్నివేశాలను పూర్తి చేసినట్లు ఈ సందర్భంగా థరూర్‌ పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ చిత్రంలో మహేశ్‌ సరసన కీర్తి సూరేశ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌, జీఎంబీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, 14 ప్లస్‌ రీల్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి తమన్‌ స్వరాలు సమకురుస్తున్నాడు. 2022 జనవరి 13న సంక్రాంతికి ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Talking to MaheshBabu ⁦@urstrulyMahesh⁩ shows you why no one in Hyderabad refers to him without the honorific “Superstar”! He had just finished knocking out the villain in his next production when we had a chat behind the scenes… ⁦@JayGalla⁩ pic.twitter.com/2ZaKSVBOIi

