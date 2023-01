టాలీవుడ్‌లో విషాదం నెలకొంది. తెలుగు చలనచిత్ర సీనియర్ నిర్మాత ఏ.సూర్యనారాయణ కన్నుమూశారు. స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్‌తో అడవి రాముడు చిత్రాన్ని ఆయన నిర్మించారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఇవాళ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటించారు.

కాగా.. 1977లో అడవి రాముడు చిత్రాన్ని సత్య చిత్ర బ్యానర్‌పై సూర్యనారాయణ నిర్మించారు. దీనికి కె. రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో సీనియర్ నందమూరి తారక రామారావు, జయప్రద, జయసుధ, నాగభూషణం, సత్యనారాయణ, గుమ్మడి, జగ్గయ్య నటించారు.

REGRET TO INFORM YOU THAT SENIOR PRODUCER SRI A. SURYANARAYANA GARU ("ADAVI RAMUDU") PASSED AWAY TODAY (20-01-2023). pic.twitter.com/xknyNQrs26

— Suresh Kondeti (@santoshamsuresh) January 20, 2023