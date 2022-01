Sarkaru Vaari Paata Movie First Love Song Release Date Confirmed: సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘సర్కారువారి పాట’. పరశురామ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కీర్తి సురేశ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్‌ని విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం.

ఈ చిత్రంలోని తొలి పాటను ఫిబ్రవరి14, వాలెంటైన్స్‌ డే రోజున రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు అఫీషియల్‌గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు పోస్టర్‌ని విడుదల చేసింది. ఇక ఈ సినిమాకు థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

This Valentines Day, let us fall in love with the Melody Of The Year 💕#SVPFirstSingle on February 14.#SarkaruVaariPaata

Super 🌟 @urstrulyMahesh @KeerthyOfficial @ParasuramPetla @MusicThaman @MythriOfficial @GMBents @14ReelsPlus @saregamasouth pic.twitter.com/AdexC9sZu6

— SarkaruVaariPaata (@SVPTheFilm) January 26, 2022