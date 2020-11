సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రెండు దశాబ్దాలుగా తెలుగు, తమిళ పరిశ్రమలో అగ్రనటిగా రాణిస్తున్న అందాల భామా నయనతార నేటితో 36వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ రోజు(నవంబర్‌ 18) నయన్‌ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఆమె శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఇక తన కాబోయే భర్త, ప్రియుడు విఘ్నేశ్‌ శివన్‌, నయనతారను బంగారం అంటూ స్పషల్‌ విషెస్‌ చెప్పాడు. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్‌ అగ్రనటి, అక్కినేని వారి కోడలు సమంత, నమనతారకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతేగాక నయన్‌పై ప్రశంసల జల్లు కురిపస్తూ శక్తివంతమైన సందేశం ఇచ్చారు. తన ట్విటర్‌ ఖాతాలో బర్త్‌డే గర్ల్‌ నయనతారా... గులాబి రంగు టీ-షర్ట్‌ ధరించి కెమెరా వైపు సూటిగా చూస్తున్న ఫొటోను షేర్‌ చేస్తూ.. ‘వన్‌ అండ్‌ ఒన్లీ నయనతారకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు ఎల్లప్పుడు ఇలాగే ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ ఉండాలి. అలాగే కావాల్సిన దాని కోసం నిరాంతరాయుంగా పోరాడే మీరు మాకు స్ఫూర్తినిచ్చారు. మీరు ఎంతో శక్తివంతురాలు సోదరి. మీ బలం, నిశ్శబ్ద సంకల్పానికి నా వందనాలు.. హ్యీపీ బర్త్‌డే నయనతార’ అంటూ చేతులు జోడించిన ఎమోజీని జత చేశారు సమంత. (చదవండి: నయన్‌కు ‍ప్రియుడి స్పెషల్‌ విషెస్‌)

Happy birthday to the one and only Nayanthara💓.. Keep shining brighter and brighter and inspiring us to fight for what is ours .More power to you ✊sister.. Salute your strength and silent determination 🙏 #HBDNayanthara pic.twitter.com/uwhOpj2FVU

