మాస్‌ మహారాజ రవితేజ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం రావరణాసుర. సుధీర్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను అభిషేక్ పిక్చర్స్ , ఆర్టీ టీమ్‌వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో అను ఇమ్మాన్యుయేల్, మేఘా ఆకాష్, ఫరియా అబ్దుల్లా, దక్షా నాగర్కర్, పూజిత పొన్నాడ హీరోయిన్స్‌గా నటిస్తున్నారు. హీరో సుశాంత్‌ ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో రవితేజ నెగిటివ్‌ షేడ్స్‌లో కనిపించనున్నట్లు టాక్‌ వినిపిస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే షరవేగంగా జరుగుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ తాజాగా పూర్తయ్యింది. వేసవి కానుకగా ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్‌7న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

#Ravanasura shooting has wrapped up, and all set to release in theatres on April 7th. Get ready for an unforgettable cinematic experience! 🤘🏻🤘🏻@RaviTeja_offl @iamSushanthA @sudheerkvarma @RTTeamWorks @fariaabdullah2 @rameemusic @pujita_ponnada @SrikanthVissa @itswetha14 pic.twitter.com/Ct7arrnGQQ

— ABHISHEK PICTURES (@AbhishekPicture) February 26, 2023