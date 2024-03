విజయ్ దేవరకొండ, మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్. పరశురామ్ పెట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాను దిల్‌ రాజు, శిరీష్ నిర్మించారు. తాజాగా రిలీజైన ట్రైలర్‌కు అభిమానుల నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ ఏకంగా యూట్యూబ్‌లో నంబర్‌వన్‌ ప్లేస్‌లో ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది.

తాజాగా ట్రైలర్ వీక్షించిన నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా చిత్రం బృందానికి అభినందనలు తెలిపింది. ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని రాసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత పార్టీ కావాలని ట్విటర్‌ ద్వారా కోరింది. ఈ ట్వీట్‌కు స్పందించిన విజయ్ దేవరకొండ.. క్యూటెస్ట్ అంటూ పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా.. గతంలో చాలాసార్లు ఈ జంటపై డేటింగ్ రూమర్స్‌ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

I wish my darlings @ParasuramPetla 🌻 and @TheDeverakonda 🤍 the bestestestestttt for #FamilyStar .. ❤️❤️

April 5th it isssss! So exciteddddd! 🩷

You guys definitely have a winner on hand! 🥳💃🏻 party kavaliiiii! 🥳🥳✨@mrunal0801 all the best my love! ❤️ https://t.co/f4aPH1ajnk