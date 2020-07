పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ పొలిటికల్‌ కెరీర్‌ మీద రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘పవర్‌స్టార్‌: ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కథ’. ఈ సినిమాను ఆయన శనివారం ఆన్‌లైన్‌లో రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు నెటిజన్లు సినిమా బాగుందని మెచ్చుకున్నారు. మరోవైపు పవన్‌ ఫ్యాన్స్‌ వర్మను ఓ రేంజ్‌లో దుమ్మెత్తిపోశారు. దీంతో ట్విటర్‌లో సరికొత్త వార్‌కు తెరలేసినట్లు అయింది.

ఈ సినిమాలో అచ్చం పవన్ ‌కల్యాణ్‌ పోలిన వ్యక్తి హీరోగా నటించారు. గతంలో వర్మ యాప్‌ ద్వారా ఈ సినిమాను విడుదల చేయడం.... అనంతరం పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌ అభిమానులు వర్మ ఆఫీసు వద్ద భీభత్సం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. దాంతో పవర్‌స్టార్‌ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని పోస్టులను తన యాప్‌లో వర్మ విడుదల చేశాడు. దీనికి సంబంధించి వర్మ మరోసారి వరుస ట్వీట్‌లు చేశారు. పవర్‌ ఫుల్‌ హిట్‌, రికార్డు బ్రేకింగ్‌ వ్యూస్‌, ఇండస్ట్రీ ఛేంజర్‌ అని ఉన్న పోస్టర్‌ను వర్మ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

చదవండి: వర్మ ఆఫీస్‌పై జనసేన కార్యకర్తల దాడి



సినిమాను చూడటంలో ఇబ్బందులు ఉంటే రిఫ్రెష్‌ చేయండి సినిమా చూడొచ్చు అని కూడా వర్మ ట్వీట్‌ చేశారు. http://rgvworldtheatre.com లో యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చని వర్మ చెప్పారు.

People who had problems loading the film, please refresh the page now and u can watch pic.twitter.com/PMoY8nJdRg

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 25, 2020