Pawan Kalyan Bheemla Nayak New Poster On The Sankranti Eve: టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోలు పవన్ కల్యాణ్, రానా దగ్గుబాటి కాంబినేషన్‌ల వస్తున్న మల్టిస్టారర్‌ మూవీ ‘భీమ్లా నాయక్’. సాగర్ కె చంద్ర దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, మలయాళంలో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'అయ్యప్పనుమ్ కోషియుమ్' చిత్రానికి రీమేక్. అయితే జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కావాల్సిన భీమ్లా నాయక్‌ ఫిబ్రవరి 25కు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే అభిమానులను నిరాశ పరచకుండా ఉండేందుకు పోస్టర్స్‌, సాంగ్స్‌ వంటివి విడుదల చేస్తున్నారు. ఇదీవరకు న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా భీమ్లా నాయక్‌ సాంగ్‌ డీజే వెర్షన్‌ను రిలీజ్‌ చేసి ఆకట్టుకున్నారు.

తాజాగా సంక్రాంతి కానుకగా భీమ్లా నాయక్‌ సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తూ ఆడియెన్స్‌కు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పోస్టర్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌, రానా దగ్గుబాటి మాస్‌ లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది. నోట్లో సిగరెట్‌ పెట్టకుని రానా దర్జాగా నిలబడితే.. ఉగ్ర రూపంలో పౌరుషంగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ నిలుచుని ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే సంక్రాంతికి సినిమా విడుదల కాకపోయినా ఈ పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేశారని ఫ‍్యాన్స్‌ ఆనందపడుతున్నారు. ఇక భీమ్లా నాయక్‌ చిత్రంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ సరసన నిత్యా మీనన్‌, రానాకు జంటగా సంయుక్తా మీనన్‌ అలరించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు.



