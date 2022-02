Ram Charan Response On Bheemla Nayak Trailer: పవర్‌ స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌, రానా దగ్గుబాటిల భారీ మల్టిస్టారర్‌ చిత్రం 'భీమ్లా నాయక్‌'. ఫిబ్రవరి 25న ఈ మూవీ విడుదలకు సిద్ధమైన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఇటూ మెగా ఫ్యాన్స్‌, అటూ దగ్గుబాటి ఫ్యాన్స్‌ ఉంత్కంఠగా మూవీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 'భీమ్లా నాయక్‌' సినిమా ట్రైలర్​ను ఫిబ్రవరి 21న విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రం ట్రైలర్​ చూసిన సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. తాజాగా బాబాయ్​ మూవీ ట్రైలర్​పై అబ్బాయి రామ్​ చరణ్ రివ్యూ ఇచ్చాడు.

'భీమ్లా నాయక్​ ట్రైలర్​ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్​గా ఉంది. పవన్​ కల్యాణ్​ గారి ప్రతీ డైలాగ్​, యాక్షన్​ పవర్​ఫుల్​గా ఉంది. నా మిత్రుడు రానా నటన, కనిపించిన తీరు సూపర్బ్​గా ఉంది. త్రివిక్రమ్​, సాగర్​ కె చంద్ర, నిత్య మీనన్​, సితార ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్​, తమన్​కు ఆల్​ ది బెస్ట్​' అంటూ ట్విటర్​ వేదికగా తెలిపాడు రామ్​ చరణ్​. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ప్రీరిలీజ్​ ఈవెంట్​ కోసం అభిమానులు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 21న జరగాల్సిన ఈ కార్యక్రమం వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఫిబ్రవరి 23 (బుధవారం) సాయంత్రం భీమ్లా నాయక్​ ప్రీరిలీజ్​ ఈవెంట్​ను నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

The trailer of #BheemlaNayak is electrifying!!

Every dialogue & action of @PawanKalyan Garu was“POWERFUL”

My buddy @RanaDaggubati’s performance & presence was top notch 👌#BheemlaNayakonFeb25 #Trivikram @saagar_chandrak @MenenNithya @SitharaEnts @MusicThaman ALL THE BEST!!👍

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) February 22, 2022