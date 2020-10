ముంబై: ప్రముఖ వెబ్‌ సరీస్‌ మీర్జాపూర్‌ సీక్వెల్‌ బాయ్‌కాట్‌ చేయాలంటూ సోషల్‌ మీడియాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తున్నాయి. నిన్న (బుధవారం) మీర్జాపూర్‌ 2ట్రైలర్‌ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ట్విటర్‌ యూజర్‌లు ట్రైలర్‌ విడుదలకు ముందు నుంచే మీర్జాపూర్‌ 2ను బాయ్‌కాట్‌ చేయాలంటూ #BoycottMirzapur2 అనే పేరుతో హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ను ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ సిరీస్‌లో హీరోగా నటిస్తున్న ఫజల్‌ అలీ, సహా నిర్మాత ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌లు. గతేడాది వీరు పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనలకు మద్దతునిచ్చారు. వారి తీరుపై ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తూ ‘తమ దేశానికి విధేయత చూపని నటుల సినిమాలు కానీ వెబ్‌ సిరీస్‌లు కానీ మాకోద్దు #BoycottMirzapur2’ అనే హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ను‌ ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు. (చదవండి: మీర్జాపూర్‌ 2 ట్రైలర్‌ విడుదల)

No more movies or web series of people who are not loyal to their country

#BoycottMirzapur2 pic.twitter.com/OwowUApZsn

— ISHWARI K (@ISHWARIK2) October 7, 2020