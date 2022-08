థియేటర్‌, ఓటీటీ అని సంబంధం లేకుండా తన దగ్గరకు వచ్చిన మంచి పాత్రలను అన్నింటినీ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు నటుడు నవీన్‌ చంద్ర. ఇటీవలే పరంపర రెండో సీజన్‌లో సీరియస్‌ పాత్రలో అదరగొట్టిన ఈయన తాజాగా మరో కొత్త సినిమాతో అలరించబోతున్నాడు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం రిపీట్‌. ఈ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ హాట్‌స్టార్‌లో ప్రసారం కాబోతోంది. ఆగస్టు 25 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నట్లు హాట్‌స్టార్‌ అధికారికంగా ట్వీట్‌ చేసింది.

అంతేకాదు సినిమా ట్రైలర్‌ను సైతం విడుదల చేసింది. గేమ్‌ మొదలుపెట్టిన ఫస్ట్‌ మూవ్‌లోనే ఒకడు మనకు చెక్‌ పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఎదురైందీ నాకీ కేస్‌.. ప్రతి స్టెప్‌లోనూ నాకు చెక్‌ పెడుతూనే వచ్చాడు అన్న డైలాగ్‌తో ట్రైలర్‌ మొదలైంది. అలనాటి నటి మధు కీలకపాత్రలో నటించింది. ట్రైలర్‌ చూస్తుంటే మరో మంచి కథతో నవీన్‌ చంద్ర ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడని ఇట్టే అర్థమవుతోంది.

Get ready for a Mystical Crime Story!



Here's the trailer of #RepeatOnHotstar ▶️ https://t.co/aKw0p1FH2x



Watch all the action unfold, #Repeat on @DisneyPlusHSTel premieres Aug 25.#DisneyPlusHotstarMultiplex @Naveenc212 #AchuythKumar @madhoo69 @smruthi_venkat @mimegopi pic.twitter.com/DWvh04bllL

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) August 18, 2022