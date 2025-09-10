 అమ్మ అడుగుపెట్టగానే నాన్న స్టెప్పులు తడబడ్డాయి: చిరంజీవి కూతురు | Megastar daughter Susmitha Konidela about his Father | Sakshi
Susmitha Konidela: అమ్మ అడుగుపెట్టగానే స్టెప్పులు తడబడ్డాయి: సుస్మిత కొణిదెల

Sep 10 2025 10:23 PM | Updated on Sep 10 2025 10:23 PM

Megastar daughter Susmitha Konidela about his Father

మెగాస్టార్ కూతురు సుస్మిత కొణిదెల ప్రీ రిలీజ్ఈవెంట్లో సందడి చేశారు. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా నటించిన కిష్కింధపురి ఈవెంట్కు ఆమె హాజరయ్యారు. సందర్భంగా యాంకర్ సుమ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చారు. అమ్మను చూస్తే మీ నాన్నగారికి చిన్నపాటి భయం ఏదైనా ఉందా? అని సుస్మితను అడిగారు. దీనికి సుస్మిత స్పందిస్తూ ఇవాళ జరిగిన విషయాన్ని పంచుకున్నారు.

సుస్మిత మాట్లాడుతూ..'ఇవాళే మనశివశంకర వరప్రసాద్గారు మూవీ సాంగ్ షూట్చేశాం.. అక్కడికి అమ్మ కూడా రావడంతో నాన్న స్టెప్అటు ఇటు అయింది. నాన్న సరిగ్గా డాన్స్ చేయలేకపోయారు. అమ్మ సెట్లో అడుగుపెట్టడంతో ఎఫెక్ట్నాన్నపై పడిందని' పంచుకుంది. మీకు ఏదంటే భయమని సుస్మితను అడగ్గా..మనకి భయపెట్టడం తప్ప.. భయపడటం ఏమీ ఉండదని సుస్మిత కొణిదెల సమాధానమిచ్చింది. కాగా.. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్నటించిన కిష్కింధపురి చిత్రం ఈనెల 12 థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

