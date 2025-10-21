 మీసాల పిల్ల సాంగ్ క్రేజ్‌.. యూట్యూబ్‌లో సరికొత్త రికార్డ్‌! | Megastar Chiranjeevi Meesala Pilla SOng Gets Record Views | Sakshi
Meesala Pilla Song: మీసాల పిల్ల సాంగ్.. నంబర్ వన్‌ ప్లేస్‌లో ట్రెండింగ్‌!

Oct 21 2025 9:02 PM | Updated on Oct 21 2025 9:14 PM

Megastar Chiranjeevi Meesala Pilla SOng Gets Record Views

మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా వస్తోన్న ఫ్యామిలీ అండ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌  మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు (Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie).  అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి హిట్ కొట్టిన అనిల్ మరో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ కోసం రెడీ అయిపోయాడు.

ఇటీవలే ఈ మూవీ నుంచి మీసాల పిల్ల అంటూ సాగే పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్‌కు అభిమానుల నుంచి విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. యూట్యూబ్‌లో నంబర్ వన్ ప్లేస్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ పాట 30 మిలియన్ల వ్యూస్, 30 వేల రీల్స్, 300 మిలియన్ల రీల్స్ వ్యూస్‌తో దూసుకెళ్తోంది. అంతేకాకుండా అన్ని మ్యూజిక్‌ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌లో 50 మిలియన్లకు పైగా ఈ పాటను ప్లే చేశారు.

కాగా.. ఈ రొమాంటిక్‌ సాంగ్‌కు భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతమందించారు. ఈ పాటను ఉదిత్ నారాయణ్, శ్వేతా మోహన్ ఆలపించారు. ఈ పాటకు భాస్కరభట్ల రవికుమార్ లిరిక్స్ అందించారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. 


 

 

